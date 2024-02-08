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На днях томичей ждут мокрый снег и метели

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В ближайшие дни, 9 и 10 февраля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и Томску ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах ухудшение видимости, отложение мокрого снега, гололед, порывы ветра 19-24 м/с, метели, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.

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