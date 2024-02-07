В Томске строят канализацию для малого транспортного кольца

Строительство малого транспортного кольца на участке 0-5 км в Томске продолжается. Сейчас здесь идет устройство напорной канализации и комплексной системы очистки, водопропускных труб.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в прошлом году специалисты завершили частичное переустройство коммуникаций, ЛЭП, вынесли газораспределительные сети из зоны строительства и завезли инертный материал.

В этом году подрядчик планирует возвести два путепровода. Увидеть очертания будущей дороги жители смогут увидеть уже к концу 2024 года.

В сообщении уточняется, что трассировка малого транспортного кольца проходит через микрорайоны Зональненского сельского поселения. Для удобства жителей подрядчик построил объездную щебеночную дорогу.

Предполагается, что малое транспортное кольцо позволит перенаправить и разгрузить транспортные потоки в южном направлении Томской агломерации, обеспечив транспортную доступность новых районов.

Фото: пресс-служба обладминистрации

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