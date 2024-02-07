В Томске откроется выставка к 190-летию выдающегося химика Дмитрия Менделеева

Сегодня, 7 февраля, в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета откроется выставка «Кто вы, господин Менделеев?», рассказывающая о жизни выдающего ученого и химика. Она создана сотрудниками НТБ ТПУ совместно с Комплексом музеев ТПУ и Научной библиотекой ТГУ.

Как сообщают организаторы, выставка подготовлена ко Дню российской науки и посвящена 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. В экспозиции посетители увидят прижизненные издания трудов ученого, публикации Периодической системы за разные годы, а также посуду и лабораторное оборудование начала ХХ века.

Торжественное открытие выставки пройдет в Отделе редких книг и книжных памятников НТБ ТПУ по адресу ул. Белинского, 53а, ауд. 315. Начало в 14:00. Вход свободный по документу, удостоверяющему личность.

Экспозиция будет работать до 19 мая 2024 года. Возрастное ограничение 14+.

Кроме этого, завтра, 8 февраля, состоится лекция, посвященная роли Менделеева в истории Томска. Ее прочитает специалист экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом ТПУ Дина Козлова.

Мероприятие пройдет в НТБ ТПУ по адресу ул. Белинского, 53а, ауд. 309. Начало в 18:30. Необходима обязательная регистрация. При себе иметь документы удостоверяющие личность.

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