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Томский ансамбль артиллерийских казарм и Офицерский флигель стали объектами культурного наследия

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В Томске «Ансамбль артиллерийских казарм Военного ведомства» и «Офицерский флигель» получили статус выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ выпущен региональным комитетом по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Речь идет о комплексе зданий казарм по ул. Нахимова, 6, 8 стр. 1, 8/1, ул. Кулёва, 28, 32 и памятников в составе ансамбля «Офицерский флигель» по ул. Кулева, 28 и Кулева, 32.

«В будущем ЦОПИК планирует провести историко-культурную экспертизу и по ее итогам включить ценные здания в Единый госреестр объектов культурного наследия РФ», — отметила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Артиллерийские казармы в Томске были построены в 1907‑1913 годах по проекту Военно-Инженерного Ведомства для войск 8-го Томского резервного пехотного батальона и Конвойной команды. С 1913 года в них размещались две батареи Артиллерийского дивизиона: Отдельная Сибирская Горная и Отдельная Сибирская Мортирная. В 1941 году в звания переехал эвакуированный из Москвы завод «Фрезер».

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