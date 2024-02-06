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Депутат гордумы Томска сохранил мандат, несмотря на нарушения в декларациях

Власть, Томские новости, власть деутаты интересные новости Томска Депутат гордумы Томска сохранил мандат, несмотря на нарушения в декларациях

Депутаты думы Томска проголосовали против лишения мандата депутата Евгения Каверзина, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Рассмотрение вопроса и голосование проходило в закрытом режиме, но по их итогам и.о. председателя гордумы Андрей Петров сообщил, что депутаты проголосовали против лишения мандата.

«Был внесен в повестку проект решения, согласно письму из областной администрации, решение не было поддержано. Было принято решение вынести Каверзину предупреждение. У другой стороны есть возможность обратиться в суд, если посчитают, что не согласны с нашим решением», — сказал Петров журналистам.

Пресс-служба партии «Яблоко», во фракцию которой входит в гордуме Каверзин, сообщала, что, по их мнению, причиной снятия мандата является критика со стороны депутата работы регионального оператора по обращению с ТКО — УМП «Спецавтохозяйство».

По данным партии, претензии обладминистрации касались того, что Каверзин в декларациях не указал свои три банковских счета и три жены, не указал задолженность по исполнительному производству, не указал находящийся в угоне с 2007 года автомобиль, не указал реквизиты свидетельства о регистрации права собственности на указанную в декларации недвижимость, в сведениях о доходах супруги не отразил 4,77 рубля.

Каверзин был избран депутатом гордумы Томска по центральному одномандатному избирательному округу 10, работал в занимающемся переработкой мусора ООО «Чистый мир».

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