В томском медцентре ФМБА отрицают факты махинаций с премиями

6 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Руководство Сибирского федерального научного клинического центра ФМБА России (СибФНКЦ, ЗАТО Северск) отрицает, что в учреждении были какие-либо факты обмана при выплате премий, на которые жаловались сотрудники в видеообращении к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в ответе на запрос «Интерфакса»

«Факт невыплаты премии сотрудникам, о котором идет речь в видеообращении, не соответствует действительности. Всем сотрудникам выплачена премия в размере 100% среднегодового оклада и выше. В предыдущие годы (2021 и 2022) годовые и премиальные выплаты были выше за счет повышенного финансового обеспечения в период пандемии», — говорится в ответе.

При этом, как утверждается в ответе, в приказы о премировании по результатам работ за 2023 год внесли изменения, на основании которых сотрудникам сделали перерасчет выплаты за декабрь.

В пресс-службе также сообщили, что в учреждении на должность главного специалиста отдела труда и заработной платы назначили нового сотрудника.

«С 19 января 2024 года главным специалистом отдела труда и заработной платы назначена Буркова Надежда Александровна, которая с мая 2023 года занимала должность экономиста по планированию планово-экономического отдела ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России», — отмечается в ответе.

Как сообщалось, в январе в интернете распространялось видеообращение сотрудников СибФНКЦ к Путину, которые утверждали, что руководитель учреждения не исполнил собственные приказы о выплате стимулирующих выплат работникам в июле–декабре 2023 года. Они также заявляли, что премия за декабрь «была использована для доплаты до МРОТ и ни на копейку не увеличила зарплату за декабрь по сравнению с ноябрем».

После этого прокуратура региона начала проверку по данному факту.

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