Томичам покажут мифологию через фэнтези и представят тематическую настолку

В пятницу, 9 февраля, Первый музей славянской мифологии приглашает томичей на встречу, посвященную феномену славянского фэнтези. Участников мероприятия ждет небольшая лекция, телемост с писателями и презентация тематической настольной игры.

Как сообщают организаторы, перед томичами выступят те, кто работает в жанре славянского фэнтези. Встречу откроет мини-лекция писателя Павла Беляева. Он представит свою новую книгу «Тихий омут» и расскажет о славянском фэнтези и «с чем его едят». Затем гостей ждет телемост с писательницей, автором цикла тёмного славянского фэнтези «Золотые земли» Ульяной Черкасовой и автором «Станции Лихо» Надей Совой.

Студентка томского педагогического университета, лидер стартапа «Явь, Правь и Навь» Валерия Бурдина расскажет об актуализации игр в жанре славянского фэнтези.

В завершении встречи сотрудник Музея Анастасия Татаринова представит томичам настольную игру «Сквозь дремучий лес», а также все желающие смогут в нее поиграть. Организаторы уточняют, что максимальное количество участников в игровой сессии 6 человек. Для записи необходимо написать «хочу принять участие в игре» в комментариях под постом в группе Музея «ВКонтакте».

Встреча пройдет в Первом музее славянской мифологии по адресу ул. Загорная, 12. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.00.

Возрастной ценз 14+

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