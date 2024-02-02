Томичей приглашают послушать песни о любви классической французской эстрады

В День всех влюбленных, 14 февраля, в томском частном музее «Профессорская квартира» гости смогут услышать классику французской эстрадной музыки XX века. Исполнят композиции Юлия Шинкевич и Александр Варлаков.

Как сообщают организаторы, на концерте прозвучат песни известных французских исполнителей Люсьен Буайе, Шарля Трене, Люсьен Делиль, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье и других, а также мелодии из репертуара легендарного оркестра Поля Мориа.

«Вне сомнения, признания в любви на французском языке звучат вдвойне романтично!», — считают организаторы.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Кузнецова, 30. Стоимость билетов — 1000 рублей. Приобрести их можно, позвонив по телефону +7 906 957-47-87 или написав в сообщения группы ВКонтакте. Количество мест ограничено, необходима полная предоплата.

Начало в 19.00. Возрастное ограничение 16+.

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