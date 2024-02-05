За последние 30 лет смертность в мире от болезней сердца снизилась на 35% — томские ученые

За последние 30 лет в мире наблюдается устойчивая динамика по снижению смертности от совокупных патологий сердца. В целом этот показатель уменьшился на 35%, в Восточной Европе - на 24,3%. К такому выводу пришли участники международного научного исследования, в число которых вошел и ученый Томского политеха Евгений Плотников.

Как сообщает пресс-служба вуза, материалом для исследования стали статистические данные из базы ВОЗ, профильных министерств и специализированных исследований. Ученные в своей работе основывались на показатель «бремя болезни «, которое включает данные о смертности и инвалидности от заболеваний сердца, травм и факторов риска.

Единицей измерения бремени болезни является DALY (disability-adjusted life year), или год жизни с поправкой на нетрудоспособность. Она рассчитывается по количеству лет здоровой жизни без нетрудоспособности и функциональных нарушений, которые потеряны в результате преждевременной смерти или инвалидности вследствие конкретного заболевания. Таким образом выполнена оценка глобального бремени сердечно-сосудистых заболеваний и вклада заболеваемости в общепопуляционное здоровье.

Ученые пришли к выводу, что в Восточной Европе, куда входит Россия, самый высокий показатель смертности от болезней сердца среди всех регионов мира — 432,3 человека на 100 тысяч населения. По словам доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгения Плотникова, около 70% таких смертей происходят из-за ишемической болезни сердца и ишемического инсульта. Основными факторами риска для развития сердечно-сосудистых патологий являются гипертония, несбалансированное питание, высокий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности, пылевое загрязнение воздуха, высокий уровень глюкозы плазмы, курение, а также избыточный индекс массы тела.

В России показатель DALY — годы потерянной здоровой жизни из-за комплексных сердечно-сосудистых заболеваний — составляет в среднем почти 9 тысяч лет на 100 тысяч населения. Причем для мужчин он примерно в два раза выше, чем для женщин. Это соответствует общемировой тенденции, где наблюдается большой гендерный дисбаланс по этому показателю. Так, в России на 100 тысяч мужского населения потери лет здоровой жизни за год составляют более 12 тысяч лет, для женщин — почти 6 тысяч лет.

Ученый подчеркивает, что. несмотря на высокий показатель смертности, в России поддерживается общемировая тенденция к его снижению.В сравнении с 1990 годом количество смертей по причине сердечно-сосудистых патологий среди российского населения снизилось на четверть.

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