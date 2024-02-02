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Начальником департамента природных ресурсов Томской области назначен Александр Зайцев

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Начальником департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области назначен Александр Зайцев. Ранее он занимал пост председателя комитета государственного лесного и пожарного надзора в департаменте лесного хозяйства. Соответствующее решение принял губернатор региона Владимир Мазур, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Главная задача департамента природных ресурсов и его руководителя — своевременная и полная реализация национального проекта „Экология“. Это строительство технологического комплекса по переработке отходов „Сибирь“. Это завершение рекультивации полигона в окрестностях Новомихайловки. Это многие другие проекты по сохранению нашей уникальной сибирской природы и, конечно, активное вовлечение жителей в охрану окружающей среды», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Александр Сергеевич Зайцев родился в 1975 году в Томске. В 1999 году окончил Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В 2018 году прошел переподготовку в Томском региональном ресурсном центре по направлению «Менеджмент и государственное управление».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Томской транспортной прокуратуре. В 2008 году был следователем по городу Томску в следственном комитете при прокуратуре РФ Следственного управления по Томской области.

С 2008 по 2017 год работал помощником Томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в прокуратуре Томской области.

В Департаменте лесного хозяйства Томской области начал работу с 2017 года заместителем председателя комитета государственного лесного и пожарного надзора, с апреля 2020 занял должность председателя комитета.

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