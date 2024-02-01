В издательстве ТГУ вышла книга к 420-летию города «Дворяне в Томске» Надежды Дмитриенко

1 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Издательство ТГУ выпустило библиографический словарь «Дворяне в Томске», написанный главным научным сотрудников научно-образовательного центра «Музей и культурное наследие», доктором исторических наук Надеждой Дмитриенко.

Книга посвящена 420-летию города и рассказывает о жизни представителей самого знатного сословия со второй половины XVIII до начала ХХ вв. В ней собрано более сотни имен томского дворянства — от Ивана Асташева до Михаила Шостака.

Библиографический словарь «Дворяне в Томске» включает 119 фамилий представителей самого знатного сословия. Его доля в общем числе томичей со второй половины XVIII по начало ХХ вв. была около 10%. Фото: Серафима Кузина

Презентация нового издания прошла в малом конференц-зале Научной библиотеки ТГУ во вторник, 30 января. Как отмечает автор книги Надежда Дмитриенко, эта дата была выбрана не случайно. Она приурочена к началу празднования 420-летия основания Томска. В этот день, в 1604 году, русский царь Борис Годунов встретился с посланцем эуштинских татар князем Тояном, приехавшем с просьбой принять его народ в русское подданство. Тогда была подписана первая грамота, обращенная к сургутскому воеводе с тем, чтобы он начал работу по созданию русской крепости «в Томи». Именно поэтому историки считают днем основания города 30 января, а не принятые — 7 июня и 7 октября, отметили на презентации.

На презентации собрались историки, краеведы, экскурсоводы и любители краеведения Фото: Серафима Кузина

Идея создать книгу именно к этой дате возникла у Надежды Михайловны спонтанно. Ею уже был написан ряд фундаментальных работ о томских купцах, губернаторах, архиереях и рабочих. Тем не менее, интерес автора к истории города сохраняется. По словам Надежды Михайловны, изучать имеющуюся информацию о томских дворянах она начала «ради своего удовольствия». Сначала появился список с фамилиями, а потом он дополнился и биографическими справками об этих людях.

— Дворяне по численности третья сословная группа в Томске после мещан и купцов. Но по значимости, по роли, по весу они занимали, конечно, первое место. Представители этого сословия были и в управлении, и профессорами, преподавателями, архитекторами, музыкантами. Самое интересное, что дворяне, названные Екатериной II благородным сословием, занимались еще и предпринимательством. Вспомним из них самых известных в Томске — это Иван Дмитриевич Асташев и Ипполит Игнатьевич Андоромовский. Дворянам не надо было выбивать купеческое свидетельство, чтобы заниматься предпринимательством, — рассказывает Надежда Михайловна. — Они были представлены в Томске во всех видах деятельности. Это и объясняет лично мой интерес к ним — когда я писала о дворянах, я отобразила все события, всю историю Томска через их биографии.

Автор книги Надежда Дмитриенко Фото: Серафима Кузина

Рукопись новой книги была готова за три месяца, а в декабре отдана в печать:

— Я занимаюсь историей Томска уже 50 лет, с 1974 года, и мне казалось, что я много чего знаю. А тут выяснилось, что я не совсем всё и знаю. Когда я писала биографию дворян, многое стало для меня в новинку и про жителей, и про город в целом. Мне было интересно, а если, я думаю, автору интересно, то и читателю это должно передаться, — отмечает Дмитриенко.

Фото: Серафима Кузина

Основу издания составляют ранее опубликованные исследования о томских дворянах — это и энциклопедии, и словари. Но, кроме этого, Надежде Михайловне удалось найти и эксклюзивные материалы — около 40 фамилий из новой книги никогда до этого не звучали в литературе. Также интернет помог ей проследить потомков некоторых из представленных в книге дворян:

— В Томске у нас осталась только одна дворянская семья — потомки профессора Михаила Георгиевича Курлова. Это уже четвертое поколение, они у нас живут и сохранили свое дворянское достоинство. Больше других дворян я не знаю. Но если судить в общем, то многие из потомков томских дворян стали известными. Я назову несколько таких фамилий — режиссер Валерия Гай Германика является правнучкой последнего томского царского губернатора Владимира Николаевича Дудинского. А внучка народника Максимилиана Николаевича Загибалова работала художником в студии Уолта Диснея, — рассказывает Надежда Михайловна. — Тут еще дело в том, что дворянское звание передавалось по мужской линии, то есть, дети дворянина и его жена становились дворянами. А если женщина-дворянка выходила замуж за не дворянина, она сохраняла свой статус, но предать своим детям его не могла. И здесь мы должны сказать о роли женщин в истории Томска — тема, которая меня с давних пор привлекает. Благодаря словарю, я для себя выяснила очень много важных женских фамилий и их роль в жизни города — это и Екатерина Ивановна Капустина — старшая сестра Менделеева, и Александра Филипповна Попова — начальница Мариинской женской гимназии с 1907 года.

Фото: Серафима Кузина

В работе над книгой в качестве дизайнеров принимали участие Ольга и Евгений Нечаевы. На ее обложку они поместили картину Павла Кошарова «Вид улицы Духовской» из собрания отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ. Научным редактором книги стал доктор исторических наук Эдуард Черняк. Он отметил, что затронутая тема о потомках томских дворян может стать перспективным направлением для дальнейшей работы всей команды.

— Дворянство внесло большой вклад в развитие России и сыграло большую роль в судьбе страны. Даже после 1917 года их влияние было важным, значимым. Я думаю, что тема «Дворяне в Томске» может иметь продолжение и после начала ХХ века, — сказал он.

Научный редактор Эдуард Черняк Фото: Серафима Кузина

Но пока в планах Надежды Михайловны работать над другой новой книгой — воспоминания о Томске XVIII — начала ХХ вв. Ее презентация планируется в июне 2024 года.

Познакомиться со всеми героями вышедшего словаря «Дворяне в Томске» можно пока только в электронном варианте на сайте Научной библиотеки ТГУ. В продажу книга не поступит — она вышла ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Возможно, в будущем тираж допечатают. Вопрос об этом на встрече подняли сами читатели, их предложение поддержал президент ТГУ Георгий Майер.

Президент ТГУ Георгий Майер: Фото: Серафима Кузина

Текст: Алена Попова

Фото: Серафима Кузина

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