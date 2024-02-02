Томская область снова получает увеличенный объем дотаций из федерального бюджета

2 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Законодательной Думы Томской области

Томская область на 2024 год во второй раз получила увеличенный объем федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Как сообщила председатель областной законодательной думы Оксана Козловская, средства будут направлены на решение социальных проблем в регионе.

Размер ежегодной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в этом году составил 9,7 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на максимально допустимую величину в 30%. Это стало возможно благодаря обсуждению вопроса о существующих межбюджетных отношениях и несправедливости распределения из федерального бюджета средств по тем территориям, которые формируют налоги, на Днях Томской области в Совете Федерации.

— У меня пока нет данных по 2023 году, но по 10 месяцам из Томской области 72% [налогов] уходило в федеральный бюджет, 28% оставалось на территории региона. Может быть, по результатам года эти цифры немного поменяются, но тенденция сохраняется, — сообщила Козловская.

Она добавила, что вопрос обсуждался также на парламентских слушаниях по бюджету 2024–2026 гг. в верхней палате федерального собрания. Поэтому увеличение дотаций — очень значимый результат для региона.

Также Козловская отметила, что ключевым решением, принятым в Совете Федерации, стали рекомендации в адрес Правительства РФ о необходимости разработки Индивидуальной программы социально-экономического развития Томской области.

— Сегодня важно определить те отрасли, которые способны обеспечить замещение выпадающих из-за несовершенства межбюджетных отношений доходов. Это в пределах 20 миллиардов рублей, — пояснила спикер облдумы.

Она добавила, что речь идет о производствах с высоким уровнем заработной платы, так как наибольшая доля доходов в структуре регионального бюджета принадлежит налогу на доходы физических лиц.

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