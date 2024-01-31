В 2024 году депутаты облдумы расширят перечень мер поддержки многодетных семей

31 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Законодательной Думы Томской области

В 2024 году депутаты Законодательной Думы Томской области планируют обсудить меры поддержки многодетных семей в регионе в связи с соответствующим Указом Президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила журналистам председатель облдумы Оксана Козловская на прошедшей во вторник, 30 января, пресс-конференции.

«В Указе Президента определён огромный перечень мер, которые должны быть реализованы субъектами Российской Федерации в части поддержки семей, где три и более детей независимо от возраста. Речь идет о предоставлении лекарства детям до 6 лет бесплатно, льготах по частичной оплате услуг ЖКХ, обеспечении обучающихся общеобразовательных организаций одеждой для посещения учебных занятий, спортивной формой, улучшении жилищных условий, — сообщила Козловская.

Она отметила, что финансирование данных мер будет серьезной нагрузкой для бюджета Томской области. Тем не менее, по словам спикера, для депутатского корпуса по-прежнему приоритетным направлением работы является социальная сфера. В прошлом году депутаты поддержали ряд законопроектов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей, а также впервые за долгое время учли при принятии бюджета на 2024–2026 гг. индексацию пособий семьям-опекунам и попечителям.

«Это решение которое было принято на согласительной комиссии. Мы поддержали предложение губернатора о том, чтобы в течение 2025–2026 годов размеры этих пособий довести до прожиточного минимума. Понятно, что за это время прожиточный минимум будет индексироваться в Российской Федерации, поэтому, естественно, мы будем в соответствии с этим обеспечивать финансирование таких выплат из областного бюджета в последующие годы», — заявила Козловская.

Также она добавила, что в прошлом году областная дума приняла закон, согласно которому многодетные семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка, могут получить единовременную выплату в размере до 300 тысяч рублей вместо земли. Данная мэра поддержки начала действовать в регионе с 1 января 2024 года. Помимо этого, Козловского подчеркнула, в наступившем году в эту категорию льготников планируется включить участников СВО.

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