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Сибирскую косулю могут исключить из Красной книги Томской области

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Сибирская косуля, включенная в новое издание Красной книги Томской области, может лишиться статуса охраняемого вида. Вопрос об её исключении поднял облдепартамент охотничьего и рыбного хозяйства на прошедшем 26 января комитете по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов.

Вопрос об исключении косули сибирской уже поднимался чиновниками и учеными в 2022 году, перед выходом третьего издания Красной книги Томской области. Но тогда большинством голосов членов экспертной комиссии косулю было решено оставить в списке редких.

Как сообщил заместитель начальника областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадим Чиркин «Томскому Обзору», сейчас снова зашла речь об исключении данного вида из Красной книги. Поводом для этого является рост численности косуль на территории региона. По оценке специалистов, в минувшем году их количество превысило 6656 особей.

— На сегодняшний день численность их находится на уровне хозяйственно-целесообразной, что позволяет производить её изъятие, согласно нормативам. В среднем это где-то около 8% по Томской области, а если в абсолютном выражении, то это будет примерно 519 голов в 2024–2025 гг. в случае принятия решения об исключении, — объясняет он.

По словам Чиркина, сейчас вопрос поставлен на заочное голосование, где члены комиссии также могут выразить свое мнение относительно ситуации. В качестве мер, снижающих негативные последствия исключения сибирской косули из Красной книги, департамент предлагает организовать строгий контроль за способами и сроками охоты, а также выпустить в естественную среду обитания животных из вольерных комплексов.

В свою очередь член комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных растений и грибов на территории Томской области, кандидат биологически наук Сергей Гашков отмечает, что сибирская косуля включена в Красную книгу Томской области в 2013 году. Тогда она вошла в состав охраняемых под 6 категорией — виды «памятники природы».

— Ситуация с сибирской косулей у нас развивалась так: в 2002 году (когда была издана первая Красная книга Томской области — прим. ред.) она не была включена. Да, это редкий вид, но он у нас редкий в силу естественных причин — здесь у него край ареала. Косуля не может нормально жить в условиях многоснежья, что сдерживает её распространение в центральные и северные районы области. Поэтому южнее в условиях лесостепи ей проще и её численность там заметно выше, чем в зоне подтаёжных лесов и южной тайги — рассказывает Сергей Гашков. — Уже в первой книге у нас была такая категория видов как «памятники природы». Ее предложил в свое время директор Зоологического музея ТГУ Сергей Степанович Москвитин. Он считал, что туда нужно включать виды «сравнительно малочисленные или диффузного распространения в пределах области, а также довольно узкоспециализированные, имеющие эстетическую и познавательную ценность, вызывающие повышенное внимание со стороны населения, в результате чего испытывают или могут испытывать прямое или косвенное отрицательное давление человека». Под это описание подходила и сибирская косуля, несмотря на то, что она является охотничьим видом в соседних регионах. В итоге она была включена во второе издание Красной книги.

Сергей Гашков добавляет, что Красное книга переиздается каждые десять лет. Для этого работает комиссия, утверждённая губернатором из числа ученых и представителей областных департаментов, которая принимает решение о включение, или исключении того или иного вида.

— На заседании комиссии (по подготовке третьего издания Красной книги — прим. ред.) высказывались разные мнения относительно косули. Но мы сошлись на том, что институт Красной книги не должен быть таким: сегодня хотим — включаем, завтра захотим — исключим. Должна быть инертность. Но кроме этого, важно еще сказать, что косуля, как и другие краснокнижные животные из шестой категории, вносят большой вклад в природоохранное движение: люди о них говорят, больше узнают об охране природе. Как раз на заседании Александр Мартынович Адам сказал: «Разве плохо, что один из крупных видов наших зверей будет чаще нас радовать и меньше бояться?!». Поэтому косулю решили оставить, к тому же, здесь присутствует и воспитательный момент: люди не должны относиться к природе только потребительски.

По словам Сергея Гашкова, в последние годы в регионе действительно отмечен рост численности косуль, но одного этого теперь не достаточно, чтобы обосновать исключение вида из состава «краснокнижных»:

— В Омске, Казахстане есть сюжеты, где косуля этой зимой демонстрирует выраженную миграционную активность, животные активно перемещаются по полям, заходят во дворы, приусадебные участки, устраивают там лежки. Такое явление бывает не часто, но в текущий осенне-зимний период это произошло — мы видим, что в южных регионах численность повысилась, — говорит Гашков. — Но на комитете было принято решение, что в данной ситуации правильнее всего последующие 10 лет, до переиздания Красной книги, спокойно наблюдать историю развития вида: как он себя будет вести, продолжится ли устойчивый рост численности, или очередная многоснежная зима выступит естественным регулятором, и все может откатиться назад.

На данный момент вопрос об исключении косули сибирской из Красной книги остается открытым.

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