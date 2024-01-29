Экс-мэра Томска Ивана Кляйна освободили в зале суда после оглашения приговора

29 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В понедельник, 29 января, экс-мэр Томска Иван Кляйн был освобожден в зале суда после оглашения приговора по второму уголовному делу, сообщат РИА Томск со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Все, свободен. Теперь я свободен. Могу пешком идти по городу. Спасибо», — сказал Кляйн после объявления приговора.

Как уточнил корреспондент, находящийся в зале суда, до вступления приговора в законную силу Кляйн находится под подпиской о невыезде. После оглашения приговора экс-мэр пошел домой пешком.

В понедельник Советский районный суд Томска признал Ивана Кляйна виновным по делу о ремонте улицы Большой Подгорной и приговорен к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Однако с учетом времени, проведенного им под домашним арестом, Кляйн был освобожден в зале суда. После сторона защиты сообщила журналистам, что планирует обжаловать приговор.

Напомним, второе уголовное дело в отношении экс-мэра Томска было связано с ремонтом улицы Большой Подгорной в 2019 году. И. Кляйна обвиняли по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

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