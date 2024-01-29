18+
18+
РЕКЛАМА

Экс-мэра Томска Ивана Кляйна освободили в зале суда после оглашения приговора

Судебные дела, Томские новости, томск иван кляйн судебные дела мэр томска новости интересное Экс-мэра Томска Ивана Кляйна освободили в зале суда после оглашения приговора

В понедельник, 29 января, экс-мэр Томска Иван Кляйн был освобожден в зале суда после оглашения приговора по второму уголовному делу, сообщат РИА Томск со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Все, свободен. Теперь я свободен. Могу пешком идти по городу. Спасибо», — сказал Кляйн после объявления приговора.

Как уточнил корреспондент, находящийся в зале суда, до вступления приговора в законную силу Кляйн находится под подпиской о невыезде. После оглашения приговора экс-мэр пошел домой пешком.

В понедельник Советский районный суд Томска признал Ивана Кляйна виновным по делу о ремонте улицы Большой Подгорной и приговорен к двум годам и девяти месяцам лишения свободы. Однако с учетом времени, проведенного им под домашним арестом, Кляйн был освобожден в зале суда. После сторона защиты сообщила журналистам, что планирует обжаловать приговор.

Напомним, второе уголовное дело в отношении экс-мэра Томска было связано с ремонтом улицы Большой Подгорной в 2019 году. И. Кляйна обвиняли по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на артист-ток о перформансах с хореографом Ксенией Беленковой

29 января 2024
Томские новости

Томичка искала водителя для поездки в горнолыжный комплекс, но в итоге лишилась 1,4 млн рублей

12 января 2024
Томские новости

В части Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение

24 января 2024
Томские новости

Знакомство через игру. Как томские работодатели привлекают и удерживают работников

9 января 2024
Томские новости

Место встречи. Работодатели и активные студенты познакомились на площадке молодежного HR-коммьюнити

12 января 2024
Томские новости

В Томске хирурги удалили у пенсионерки полуметровую опухоль

12 января 2024
Томские новости

В историческом центре Томска открылось пространство для социокультурных утех

9 января 2024
Томские новости

В Томске прошли Крещенские купания — 2024

19 января 2024
Томские новости

Томичей поздравят «татьянкой» в День российского студенчества

23 января 2024