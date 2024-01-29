Томичей приглашают на артист-ток о перформансах с хореографом Ксенией Беленковой

29 января 2024 / Томский Обзор / Фото: «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск»

В четверг, 1 февраля, томичей приглашают в коворкинг «Формула» на артист-ток с перформером, постановщиком и хореографом Ксенией Беленковой «Наблюдая пространства». Мероприятие состоится в рамках проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск».

На встрече Ксения расскажет, почему ее выбор остановился на перформансе, что изменилось в течение 20 лет ее работы, что такое перформативные практики в реальной жизни и кому они могут пригодиться.

Мероприятие состоится в Главном корпусе Томского политеха по адресу пр. Ленина, 30, 1-й этаж. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 16+.

Организаторы уточняют, что артист-токи также будут проходить в течение ближайших месяцев. Среди следующих участников — Анна Турченко, Николай Исаев и другие молодые художники.

Напомним, Ксения Беленкова ставит спектакли в зрелищном центре «Аэлита», ведет курс «Практический синтез искусств» в магистратуре «Art and Science» Института искусств и культуры ТГУ и читает открытые лекции по современному танцу. Во многом деятельность Ксении в Томске связана с лабораторией «Перформансы в публичном пространстве» (сокращенно — «Три П»), практики которой направлены на осмысление окружающего пространства и раскрытие его уникальности с помощью тела.

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