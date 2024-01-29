Nordwind с апреля запустит прямые рейсы из Томска в Махачкалу

29 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Авиакомпания Nordwind с 27 апреля начнет выполнять прямой рейс Томск-Махачкала на лайнере Boeing-737-800, сообщает пресс-служба областной администрации.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю. Из Томска можно будет улететь утром, в 6:55, по вторникам и субботам. Время в пути составить в одну сторону 4 часа 35 минут. Из Махачкалы вылеты будут выполняться вечером, в 21:30, по понедельникам и пятницам. В обратную сторону время в пути составит 4 часа 10 минут.

Уточняется, что рейс Томск-Махачкала субсидируется из региональных бюджетов. Помимо него, в программу финансирования на 2024 год вошли еще 10 прямых рейсов из Томска: в Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самару, Тюмень и Улан-Удэ.

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