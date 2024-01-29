В прошлом году волонтеры «Газпромнефть-Востока» реализовали 13 благотворительных проектов

29 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В 2023 году волонтеры «Газпромнефть-Востока» приняли участие в 13 акциях социальной направленности, реализованных в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Участниками мероприятий стали не только представители офиса, расположенного в Томске, но и работники месторождений. Так, на День донора пришли сдать кровь сотрудники промыслов, находящиеся на выходной вахте.

Благотворительные проекты были реализованы по нескольким направлениям: образование, экология, культура, здоровье. В дни новогодних праздников волонтеры «Газпромнефть-Востока» организовали праздничное мероприятие для детей из центра помощи детям «Росток». На средства сотрудников были закуплены зимние комбинезоны и сладости для каждого ребенка, проектор для показа фильмов, кукольный домик с освещением и мебелью в игровую комнату, оборудование для кухонного персонала в пищеблок.

Постоянный партнер «Газпромнефть-Востока» при реализации мероприятий для маленьких пациентов Томской областной клинической больницы фонд им. Алены Петровой стал инициатором акции в преддверии Нового года. Сотрудники фонда собрали пожелания онокобольных детей о новогодних подарках и опубликовали их в своем телеграмм-канале. Волонтеры «Газпромнефть-Востока» подключились к проекту и собрали средства на покупку большого конструктора, состоящего почти из 150 крупных деталей, персонально для конкретного ребенка.

Ирина Николаева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока»:

— В общей сложности в этом году было реализовано 13 благотворительных акций. Мне радостно отметить положительную тенденцию, при которой с каждым годом растет количество наших добрых инициатив и сотрудников, вовлеченных в их реализацию. Особенно приятно, когда работники месторождений откликаются на мероприятия, несмотря на то, что находятся на своей выходной вахте. Сегодня штат волонтеров «Газпромнефть-Востока» составляет около двухсот человек.

Начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Елена Петрова, директор фонда им. Алены Петровой:

— Наш детский фонд вместе с Матвеем радуются подарку, который приготовили волонтеры «Газпромнефть-Востока». Мальчику два годика он очень любит собирать пазлы и играть с игрушечными друзьями. Этот конструктор настолько понравился ребенку, что его не убирают на ночь: Матвей с утра бежит проверить как спали его новые друзья. В результате в рамках этой акции при содействии фонда, предприятий Томска и волонтеров мы смогли совершить новогоднее волшебство для 138 детей, проходящих курс лечения в областной клинической больнице.

Директор фонда им. Алены Петровой Елена Петрова Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.

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