18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске новогодняя иллюминация будет работать до конца недели

Новый год ❄, Праздники, Томские новости, томск иллюминация горсети новый год продление мэр махиня В Томске новогодняя иллюминация будет работать до конца недели

Мэр Томска Дмитрий Махиня поручил продлить работу новогодней иллюминации в Томске до 28 января включительно, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что праздничное освещение, которое начало работу 15 декабря, мэрия планировала отключить 26 января.

Добавляется, что огни на главной елке на площади Ново-Соборной будет горечь до 1 марта, а работа ледовых городков – зависеть от погодных условий. При потеплении до плюсовых значений ледовые элементы и фигуры «Хрустального Томска» будут демонтированы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на читку почти детективной пьесы «Эва скучает по путешествиям»

19 января 2024
Томские новости

Сибирь стала одним из самых популярных мест для спонтанных поездок в новогодние выходные

17 января 2024
Томские новости

На Елизаровых в Томске произошел прорыв сетей водоснабжения

18 января 2024
Томские новости

Томичей поздравят «татьянкой» в День российского студенчества

23 января 2024
Томские новости

В ремонтируемом «Доме науки им. Макушина» в Томске установили витражи

10 января 2024
Томские новости

Более 50 сообщений о последствиях ночного ветра поступило в оперативно-дежурную служб Томска

11 января 2024
Томские новости

В новогодние праздники в Томской области на 45% снизилась заболеваемость ОРВИ

10 января 2024
Томские новости

В томском Академгородке пройдет лекция о писателе Георгии «Сибиряке» Гребенщикове

22 января 2024
Томские новости

Ветер повредил два светофора и три дорожных знака в Томске

9 января 2024