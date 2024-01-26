В Томске новогодняя иллюминация будет работать до конца недели

26 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мэр Томска Дмитрий Махиня поручил продлить работу новогодней иллюминации в Томске до 28 января включительно, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что праздничное освещение, которое начало работу 15 декабря, мэрия планировала отключить 26 января.

Добавляется, что огни на главной елке на площади Ново-Соборной будет горечь до 1 марта, а работа ледовых городков – зависеть от погодных условий. При потеплении до плюсовых значений ледовые элементы и фигуры «Хрустального Томска» будут демонтированы.

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