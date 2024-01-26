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Сегодня в Томске последний день работает новогодняя иллюминация

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Сегодня, 26 января, в Томске в последний раз включат новогоднюю городскую иллюминацию и уже на следующий день начнется демонтаж праздничных конструкций, сообщает РИА Томск со ссылкой на ответ сотрудницы пресс-службы «Горсетей».

Напомним, новогодняя иллюминация в Томске зажглась 15 декабря. Главным оформительским акцентом в этом году стал «дом с драконами». Также обновились городские праздничные украшения. В частности, власти «расцветили» Коммунальный мост и заменили «звездное небо» над главным городским катком.

Фото: Серафима Кузина

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