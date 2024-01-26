Определены победители производственного соревнования среди буровых и вышкомонтажных бригад Томского филиала АО «ССК»

26 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба компании ССК

Определены победители производственного соревнования среди буровых и вышкомонтажных бригад Томского филиала АО «ССК».

Производственные соревнования на определение лучших бригад по итогам года проводятся во всех подразделениях компании.

Безопасно, качественно, быстро

Победители определяются за весь год по результатам ежемесячных рейтингов бригад. Учитывается ряд показателей, основные из которых, – это соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, производственные показатели по проценту выработки, выполнение операционной прибыли, а также отсутствие нарушений трудовой дисциплины в бригаде. Значимой и заслуженной наградой, а также стимулом для дальнейшего роста становится признание заслуг, благодарность от руководства и денежная премия. Награда за высокий профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие компании составляет 1 млн рублей для буровой бригады и 800 тысяч рублей – для вышкомонтажной. По итогам года лучшей буровой бригадой Сибирской Сервисной Компании по Томскому филиалу стала бригада мастера Сергея Владимировича Крамаренко.

Бригада-победитель мастера Сергея Владимировича Крамаренко Фото: Пресс-служба компании ССК​​​​

«Бригада успешно трудится на проекте «Газпромнефть-ГЕО» на Оморинском лицензионном участке в Эвенкийском районе Красноярского края. Сотрудники зарекомендовали себя как команда профессионалов, которые добиваются высоких результатов благодаря качеству выполняемых работ, слаженности действий, высокой степени ответственности и чёткому выполнению требований охраны труда, – отметил заместитель директора по бурению Томского филиала АО «ССК» Дмитрий Гвоздарев. – Мастер бригады Сергей Владимирович работает в нашей компании с момента её основания и прошёл путь от помощника бурильщика. Его профессиональные качества, такие как нацеленность на результат, инициативность, а также большой опыт работы, позволили сплотить коллектив и создать дружескую атмосферу в буровой бригаде. Они добиваются значимых производственных показателей, обеспечивают высокую культуру производства с соблюдением требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Уверен, что такие соревнования помогают мотивировать сотрудников делать работу ещё эффективнее, стремиться к лучшему и ставить новые рекорды».

Первое место в производственном соревновании вышкомонтажных бригад по Томскому филиалу АО «ССК» по итогам работы за 2023 год заняла команда Александра Александровича Полевахо. Сам производитель работ цеха вышкомонтажных работ работает в нефтегазовой отрасли 16 лет, из них девять лет – в Сибирской Сервисной Компании.

Бригада-победитель мастера Александра Александровича Полевахо Фото: Пресс-служба компании ССК​​​​

«Это опытная бригада настоящих профессионалов. В 2023 году ими был построен с опережением сроков строительства объект на кустовой площадке КП100 Западно-Лугинецкого месторождения Томской области, – рассказал начальник Цеха вышкомонтажных работ Сергей Вологжанин. – Несмотря на все сложности строительства разведочных скважин, удаленность объекта, тяжелый физический труд, большой объём верхолазных работ им удалось добиться высоких результатов. Всё это произошло благодаря квалификации сотрудников, взаимопониманию и слаженности в бригаде».

По материалам пресс-службы Томского филиала АО «ССК»

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