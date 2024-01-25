«Газпромнефть-Восток» помогла закупить оборудование в две больницы Томска

25 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Компания «Газпромнефть-Восток» помогла закупить оборудование в медицинские учреждения Томска. Так, для больницы скорой медицинской помощи (БСМП) были приобретены 6 компьютеров, а в городскую больницу №3 закуплены два шприцевых инфузионных насоса AITECS.

Новое компьютерное оборудование, которое будет установлено в приемном отделении стационара и ординаторской травматологического отделения БСМП, позволит увеличить объем сохраняемой информации о пациентах и повысит оперативность работы врачей при заполнении медицинской документации.

— «Газпромнефть-Восток» уже на протяжении многих лет оказывает помощь томским медикам. Особенно важно это было в период коронавирусной инфекции. Уверен, что и сегодня наши инвестиции в медицинские учреждения города и области помогают врачам выполнять свою работу максимально эффективно, рассчитывая не только на свой опыт и знания, но и современные технологии, — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

Универсальный шприцевой инфузионный насос AITECS приобретен для горбольницы №3, являющейся одной из самых крупных в Томске по количеству пациентов и объему предоставляемых услуг. Новый прибор имеет широкий спектр применения, и будет использован персоналом отделения анестезиологии и реанимации. Оборудование позволяет точно, непрерывно и безопасно дозировать вводимые в организм медицинские препараты.

— Отрадно, что в Томске работают социально ответственные предприятия. Благодарю руководство «Газпромнефть-Востока» за внимание к медицинской отрасли и вклад компании, который направлен на решение социально значимых вопросов с использованием современных инструментов, — начальник Департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

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