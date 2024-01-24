В части Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение

24 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 26 января, в части домов Советского района будет отсутствовать холодная вода из-за планового ремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».



Специалисты компании выполнят работы по переврезке новой водопроводной линии диаметром 300 мм по ул. Осенней — ул. 1-й Заречной.

Ремонт начнется с 9.00 и продолжится до 23.00. На это время будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

Балтийская ул, 19/1, 23, 23/1, 24;

Заречная 1-я ул, 1, 4, 6, 6/1, 6/2, 6а, 6Б, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 33а, 37, 39, 41, 43;

Заречная 2-я ул, 1, 2, 2а, 2в, 2г, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 55;

Заречная 3-я ул, 1, 2, строение 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 50;

Заречная 4-я ул, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 34;

Заречная 5-я ул, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22;

Малиновый проезд, 1, 3, 4;

Новоселов ул, 1, 2, 3, 4, 6, 10;

Осенняя ул, 1, 3, 4, 8;

Селькупская ул, 3;

Тальниковая ул, 1а, 1Б;

«Томскводоканал» обращает внимание жителей этих домов, что на время отключения воды краны должны быть в закрытом состоянии. Также компания просит томичей заранее произвести необходимые запасы воды.

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