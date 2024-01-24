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В части Советского района будет отсутствовать холодное водоснабжение

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В пятницу, 26 января, в части домов Советского района будет отсутствовать холодная вода из-за планового ремонта на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Специалисты компании выполнят работы по переврезке новой водопроводной линии диаметром 300 мм по ул. Осенней — ул. 1-й Заречной.

Ремонт начнется с 9.00 и продолжится до 23.00. На это время будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

«Томскводоканал» обращает внимание жителей этих домов, что на время отключения воды краны должны быть в закрытом состоянии. Также компания просит томичей заранее произвести необходимые запасы воды.

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