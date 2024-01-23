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Томичей поздравят «татьянкой» в День российского студенчества

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В четверг, 25 января, Томский государственный университет организует праздничную акцию «Отправь «татьянку», посвященную Дню российского студенчества.

Как сообщает пресс-служба вуза, в рамках мероприятия волонтеры Большого университета поздравят горожан с праздником томской версией «валентинки». Акция начнется в 11.00 сразу в двух местах на проспекте Ленина — возле главного корпуса ТГУ и на площади Ново-Соборной.

Уточняется, что такую открытку можно будет не только получит в подарок, но и самому поздравить ей друзей студенчества и преподавателей. Скачать их можно на сайте ТГУ или по ссылке.

Фото: Пресс-служба ТГУ

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