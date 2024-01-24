С февраля томичи смогут напрямую улетать в Паттайю из томского аэропорта

24 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Со 2 февраля одна из крупнейших чартерных авиакомпаний AZUR air запустит прямые международные рейсы из Томска на таиландский курорт в Паттайе.

Как сообщает пресс-служба томского аэропорта, полеты будут выполняться один раз в 12 дней на воздушных судах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.

«Программа международных рейсов с прямыми вылетами из аэропорта Томск уже сформирована. Она будет осуществляется совместно с туроператором ANEX», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточняют, что уже сформирована летняя программа на 2024 год по курортным направлениям с прямыми вылетами из Томска. С датами вылета можно ознакомиться в разделе «Расписание» на официальном сайте томского аэропорта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».