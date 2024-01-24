В Томске пять «домов за рубль» ищут инвесторов

24 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске на открытый аукцион выставлены на торги пять «домов за рубль», являющиеся памятниками истории и объектами деревянного зодчества.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет о зданиях по адресам:

Объектом культурного наследия регионального значения по ул. Максима Горького, 30 площадью 111,5 кв. Начальная цена - 36, 2 тыс. руб.

Дом-памятник по ул. Татарской, 2 площадью 232,1 кв. м. Начальная цена – 84,5 тыс. руб

Два деревянных дома на ул. Советской 8 и 8б площадью 252,4 кв. м и 412 кв м соответственно. Начальная цена первого здания составляет 82,9 тыс. руб., второго - 133,5 тыс. руб.

Памятник истории и культуры регионального значения по ул. Центральная, 9, который известен как «Заезжий дом купцов Кухтериных» в составе историко-культурного комплекса спичечной фабрики «Сибирь». Общая площадь дома 395 кв.м. Начальная цена объекта - 113,7 тыс. руб.

Уточняется, что заявки на участие в аукционе принимаются круглосуточно до 31 января 2024 года.

Сам аукцион пройдет 2 февраля в 10.00 часов по московскому времени на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».

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