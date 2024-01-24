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В Томске пять «домов за рубль» ищут инвесторов

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В Томске на открытый аукцион выставлены на торги пять «домов за рубль», являющиеся памятниками истории и объектами деревянного зодчества.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет о зданиях по адресам:

Уточняется, что заявки на участие в аукционе принимаются круглосуточно до 31 января 2024 года.

Сам аукцион пройдет 2 февраля в 10.00 часов по московскому времени на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».

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