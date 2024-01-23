Томские студенты получат в библиотеках города купоны на бесплатный кофе

23 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

С сегодняшнего дня, 23 января, при посещении библиотек города томские студенты смогут бесплатно получить купон на большую чашку латте от сети «Территория кофе». Предложение действует в рамках ежегодной акции в честь Дня российского студенчества «Лови момент! Читай, студент!», сообщает мэрия.

"Учащиеся томских вузов, пришедшие в эти дни в любую из 26 библиотек МИБС, получат подарок к Татьяниному дню и смогут угоститься горячим напитком от сети кофеен «Территория кофе»", - пишет пресс-служба.

Также все посетители библиотек при предъявлении студенческого билета получат бесплатно единый читательский билет, который будет действовать во всех 26 муниципальных библиотеках.

Акция продлиться до 27 января. Добавляется, что принять участие в ней можно один раз. Количество купонов ограничено.

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