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Два томских проекта вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

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Два томских проекта стали финалистами XIV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь. В шорт-лист конкурса вошли фестиваль искусства и чтения «ТОМ» и урбанистский арт-проект MonsTrees.

Как сообщают организаторы, также в число претендентов на победу попали коммуникационные проекты из Ачинска, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Лесосибирска, Новосибирска, Норильска и Омска. Больше всего было подано заявок в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Победителя среди всех финалистов определит экспертное жюри по итогам публичных защит 3 февраля в Красноярске. Десять проектов уже рекомендованы к участию без оплаты регистрационного взноса в XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». А обладатель сибирского гран-при войдет в ее шорт-лист.

Церемония награждения победителей пройдет вечером 3 февраля в красноярском мультиклубе «Плазма Холл» фанпарка «Бобровый лог». Вход на завершающие мероприятия свободный по предварительной регистрации на сайте премии.

Шорт-лист XIV Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты»

Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»

Номинация «Культурно-просветительские проекты»

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

Номинация «Корпоративных коммуникациях»

Генеральный партнер XIV региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь — ГМК «Норильский никель». Стратегический партнер — ПАО «Магнит». Оператор премии — агентство «АГТ-Сибирь». Информационный партнер премии — интернет-издание «Томский Обзор».

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