Два томских проекта вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

22 января 2024 / Томский Обзор / Фото: «Серебряный Лучник» — Сибирь

Два томских проекта стали финалистами XIV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Сибирь. В шорт-лист конкурса вошли фестиваль искусства и чтения «ТОМ» и урбанистский арт-проект MonsTrees.

Как сообщают организаторы, также в число претендентов на победу попали коммуникационные проекты из Ачинска, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Лесосибирска, Новосибирска, Норильска и Омска. Больше всего было подано заявок в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Победителя среди всех финалистов определит экспертное жюри по итогам публичных защит 3 февраля в Красноярске. Десять проектов уже рекомендованы к участию без оплаты регистрационного взноса в XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». А обладатель сибирского гран-при войдет в ее шорт-лист.

Церемония награждения победителей пройдет вечером 3 февраля в красноярском мультиклубе «Плазма Холл» фанпарка «Бобровый лог». Вход на завершающие мероприятия свободный по предварительной регистрации на сайте премии.

Шорт-лист XIV Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь.

Номинация «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты»

«Академия будущих метALлургов» (РУСАЛ, Ачинск)

«Плавательный экокэмп и заплыв X-Waters Baikal 2023 под девизом „Байкал без пластика“» (Эн+, Иркутск)

«Потребляй разумно!» (Красноярская рециклинговая компания, Красноярск)

«Центральный парк Красноярска. Возрождение» (РУСАЛ, Красноярск).

Номинация «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа»

«Внутри Авангарда» (агентство «Коперник», Омск)

Проект Красцветмета «Концепт-стор как внутренний клуб» (КАО «Азот», Кемерово)

«Первая заводская рок-опера» (КАО «Азот», Кемерово).

Номинация «Культурно-просветительские проекты»

«Живая книга „Сибирские сказки“» (What Else, Новосибирск)

Фестиваль «Новатория» («Энгиро», Новосибирск)

Фестиваль «ТОМ» (Сибирский филиал ГМИИ, Томск).

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

Выставка современного искусства «Городские полярники» (Норильск)

Сибирский гастрономический фестиваль «ТАЙГАСТРО» (Красноярск)

Экспозиция Красноярского края на международной выставке-форуме «Россия» (Красноярск).

Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»

Арт-выставка картин людей с деменцией «Главное помнить» (Новосибирск)

Комплексная региональная программуа профилактики ВИЧ-инфекции Иркутского областного центра СПИД (Иркутск)

Проект «MonsTrees» (Томск).

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

«Лето с БРК» (Media Lab, Иркутск),

«Заботу можно подключить» (Goodline, Кемерово)

«Что-то на „Краснояровском“» («Красный Яр», Красноярск).

Номинация «Корпоративных коммуникациях»

«А вы знаете, что производит кемеровский „Азот“?» (КАО «Азот»Кемерово)

Аудиопрогулка «Круг почета. Лесосибирский деревоперерабатывающий комбинат №1» (Segezha Group, Лесосибирск)

Фестиваль арт-объектов из соломы «Энергия лета» (Эн+, Иркутск).

Генеральный партнер XIV региональной премии «Серебряный Лучник» — Сибирь — ГМК «Норильский никель». Стратегический партнер — ПАО «Магнит». Оператор премии — агентство «АГТ-Сибирь». Информационный партнер премии — интернет-издание «Томский Обзор».

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