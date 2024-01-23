18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на лекцию Елизаветы Лихачевой об истории Пушкинского музея

Музеи Томска, Образование и наука, События, Томские новости, томск события мероприятия куда сходить пушскинский музей елизавета лихачева Томичей приглашают на лекцию Елизаветы Лихачевой об истории Пушкинского музея

В четверг, 25 января, в рамках открытия в Научной библиотеке ТГУ «Кабинета Пушкинского» состоится встреча с директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизаветой Лихачевой. Она откроет образовательную программу нового пространства лекцией по истории музея.

Как сообщают организаторы, Елизавета Лихачева расскажет, как Иван Владимирович Цветаев создавал Музей изящных искусств имени Александра III (ныне — ГМИИ им. А.С. Пушкина), как развивается один из главных музеев страны и как нужно разговаривать об изобразительном искусстве сегодня.

Мероприятие пройдет на 4 этаже Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а. Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 12+.

Отмечается, что в первые дни работы «Кабинета Пушкинского» посетителей также ждут лекции заместителя директора по региональному развитию ГМИИ им. А.С. Пушкина Анны Гор, художницы Маши Обуховой, мастер-класс по созданию книги художника и книжный клуб.

Полная программа событий на сайте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Новый год маленькой Маши. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

2 января 2024
Томские новости

«Магнит» вручит спецприз на премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

15 января 2024
Томские новости

В Томской области увеличена грузоподъемность ледовых переправ

22 января 2024
Томские новости

Денис Арапов стал начальником департамента информполитики администрации Томской области

11 января 2024
Томские новости

Томичей приглашают погадать на книгах

12 января 2024
Томские новости

Неприятный «подарок». В Томске дореволюционный дом на Войкова признали аварийным

28 декабря 2023
Томские новости

Новый год маленькой Серафимы. Редакция ТО вспоминает детские новогодние праздники

6 января 2024
Томские новости

Знакомство через игру. Как томские работодатели привлекают и удерживают работников

9 января 2024
Томские новости

Томским ученым удалось повысить уровень протеина и витаминов в червях и улитках

26 декабря 2023