Томичей приглашают на лекцию Елизаветы Лихачевой об истории Пушкинского музея

В четверг, 25 января, в рамках открытия в Научной библиотеке ТГУ «Кабинета Пушкинского» состоится встреча с директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизаветой Лихачевой. Она откроет образовательную программу нового пространства лекцией по истории музея.

Как сообщают организаторы, Елизавета Лихачева расскажет, как Иван Владимирович Цветаев создавал Музей изящных искусств имени Александра III (ныне — ГМИИ им. А.С. Пушкина), как развивается один из главных музеев страны и как нужно разговаривать об изобразительном искусстве сегодня.

Мероприятие пройдет на 4 этаже Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а. Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 12+.

Отмечается, что в первые дни работы «Кабинета Пушкинского» посетителей также ждут лекции заместителя директора по региональному развитию ГМИИ им. А.С. Пушкина Анны Гор, художницы Маши Обуховой, мастер-класс по созданию книги художника и книжный клуб.

Полная программа событий на сайте.

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