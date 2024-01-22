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В части Октябрьского района Томска сегодня отключат холодную воду

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Сегодня, 22 января, в части Октябрьского района Томска будет временно отсутствовать холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 до 20.00. В это время будут проведены аварийные работы на водопроводных сетях по следующим адресам:

«Томскводоканал» обращает внимание томичей, что на время отключения краны должны быть в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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