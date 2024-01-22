В части Октябрьского района Томска сегодня отключат холодную воду

22 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 22 января, в части Октябрьского района Томска будет временно отсутствовать холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Предполагается, что отключение продлится с 9.00 до 20.00. В это время будут проведены аварийные работы на водопроводных сетях по следующим адресам:

ул. Айвазовского 37, 39;

ул. А. Невского 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 8б, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24;

пер. Белградский 1а, 3, 4а, 5а, 5, 5в, 6, 7, 8, 8а, 8а стр.1;

ул. Брянская 1, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12;

ул. Григорьева 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 46, 48, 50, 56, 58;

ул. Грузинская 1, 2, 7, 11, 12, 19;

ул. Дальневосточная 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14;

ул. З. Космодемьянской 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

ул. Иртышская 21, 23, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56;

ул. Краснознаменная 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

пер. Краснознаменный 1а, 2, 11, 13;

пр. Куйбышева 2, 2а, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14;

ул. Куйбышева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 стр.3, 25, 26, 30/1;

ул. Менделеева 1, 1г, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

пер. Музыкальный 3, 10, 14, 16, 18, 20;

ул. Новостройка 1;

пер. Обручева 2, 4, 10, 12;

ул. Полевая 3, 7, 8, 10, 12, 16, 19, 22;

ул. Е. Пугачева 12, 15, 17, 19, 31, 33;

ул. Репина 10, 12, 15, 15/1;

пер. Сахалинский 7;

пер. Спичечный 1, 3;

пер. Тюменский 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

ул. А. Угрюмова 1, 2, 2/2, 3/1, 3/1 стр.1, 4,4/1, 5, 6, 7, 7/2, 7/3, 7/11, 8, 8 стр.3, 9/2 стр.3, 11;

пер. Фурманова 10;

ул. Центральная 4, 4а, 5, 6, 12а, 15 стр.1, 15 стр.3, 15 стр.5, 15 стр.9, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29;

ул. Щетинкина 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55.

«Томскводоканал» обращает внимание томичей, что на время отключения краны должны быть в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений.

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