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В Томской области увеличена грузоподъемность ледовых переправ

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У двадцати ледовых переправ в Томской области увеличилась максимальная транспортная нагрузка, сообщает администрация региона.

Изменения коснулись грузоподъемности рек в Колпашевском, Молчановском, Чаинском, Александровском и Каргасокском районах. Так, в городе Колпашево на грузовой (нижней) полосе переправы через Обь грузоподъёмность составляет 12 тонн.

В Чаинском районе изменилась нагрузка на переправах через реку Чая: у села Гришкино — до 10 тонн, у села Подгорное — до 13 тонн.

В Каргасокском районе на переправах через реки Васюган, Парабель, Пиго, Обь, Сосновская протока и новое русло протоки Маля для автомобилей установлено ограничение — до 15 тонн.

В Молчановском районе у села Могочино грузоподъемность двух полос переправы через Обь увеличилась до 7 тонн.

В Александровском районе на всех переправах повышена нагрузка до 10 тонн: через реку Обь, протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз, Волковская, Старица, Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуцкая и Назинская.

Отмечается, что актуальная информация о зимних переправах ежедневно размещается на сайте «Томскавтодора».

Напомним, что последняя ледовая переправа в Томской области в этом году была открыта 26 декабря. Всего в регионе работает 28 ледовых переездов и девять автозимников общей протяженностью 450 километров. Участки расположены в восьми районах области.

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