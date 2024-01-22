В Томске автор архитектурного проекта «Кабинет Пушкинского» расскажет о создании выставочных пространств

Автор архитектурного проекта «Кабинет Пушкинского» в Научной библиотеке ТГУ, руководитель нижегородской архитектурной студии MISH studio Михаил Маслов прочитает в Томске лекцию об оформлении музейных и выставочных пространств.

Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в эту среду, 24 января, в Томском государственном архитектурно-строительный университете. Михаил расскажет слушателям о том, что важно учитывать при разработке экспозиционных интерьеров, где посетителю комфортно находиться и куда хочется возвращаться.

«Миша Маслов поделится опытом создания выставочных и музейных пространств. Его команда работает как с классическим, так и с современным искусством в разных городах России. Также он познакомит слушателей со своим проектом для ГМИИ им. А.С. Пушкина „Кабинет Пушкинского“, который будет открыт в пространстве Научной библиотеки с 25 января», — говорится в сообщении.

Лекция начнется в 19.00 по адресу: пл. Соляная, 2, к.2, аудитория 222 (2 этаж). Вход свободный по предварительной регистрации.

Ранее сообщалось, что в День российского студенчества, 25 января, в Научной библиотеке ТГУ откроется междисциплинарное пространство ГМИИ имени А.С. Пушкина «Кабинет Пушкинского». В нем посетители смогут провести время за учебой или работой, почитать книги об искусстве, а также посетить выставки и образовательные встречи с художниками, научными сотрудниками и коллекционерами.

Первые мероприятия в рамках «Кабинета Пушкинского» пройдут уже в день открытия пространства. Более подробно о событии можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение 12+.

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