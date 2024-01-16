В «Научке» ТГУ откроется «Кабинет» Пушкинского музея с выставочным пространством

16 января 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина

В День российского студенчества, 25 января, в Научной библиотеке ТГУ откроется междисциплинарное пространство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина «Кабинет Пушкинского». В нем посетители смогут провести время за учебой или работой, почитать книги об искусстве, а также посетить выставки и образовательные встречи с художниками, научными сотрудниками и коллекционерами.

Как сообщают создатели проекта, «Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах России. Основу пространства составляют книжные подборки от ведущих специалистов музея и хранителей коллекций. В частности, куратором одной из книжных полок стала директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва. Эксклюзивную подборку для Томска сделала историк искусства и краевед, директор частного музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова.

«Рекомендованные книги охватывают широкую область интересов — от истории Древнего Египта до современного искусства, культурологию, филологию и литературоведение. В собрание вошли как редкие коллекционные издания, так и новинки, выпущенные ведущими российскими книжными издательствами, а также знаковые каталоги и музейные серии — книги, которые до этого нельзя было найти в книжных магазинах и библиотеках Томска», — сообщают организаторы.

Проект «Кабинета» разработан нижегородским архитектором Михаилом Масловым и отсылает к узнаваемым деталям главного здания Пушкинского музея на Волхонке в Москве. Томское пространство получилось многофункционнальным и совмещающим в себе читальный зал, коворкинг и выставочную площадку.

Первым в новом пространстве «Кабинета» покажут камерный проект «Претворение». На языке современного искусства в нем обратятся к процессам преображения и воплощения, которые сопровождают человека в повседневности. Выставка откроется 24 января и продлится до конца марта 2024 года.

В день открытия «Кабинета» перед гостями выступят директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва, заместитель директора по региональному развитию Анна Гор и архитектор проекта Михаил Маслов. Дополнит образовательную программу подкаст «Фронтиспис», созданный совместно со студентами-культурологами НИУ ВШЭ.

Все события «Кабинета Пушкинского» в Томске будут проходит бесплатно, по предварительной регистрации. Посетить их сможет любой обладатель читательского билета Научной библиотеки ТГУ.

Ознакомиться с подробной программой, дополнительными материалами и графиком работы «Кабинета Пушкинского» можно на официальном сайте, а также в социальных сетях Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Фото: предоставлено Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С.Пушкина

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