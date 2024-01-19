В Томске прошли Крещенские купания — 2024

19 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 19 января, в Томске прошли традиционные Крещенские купания. Как и в прошлом году, иордань была организована на правом берегу Томи в районе улицы Трифонова. Купания там начались после освящения воды митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом.

В фоторепортаже Серафимы Кузиной — те, кто не побоялся морозов и окунулся в ледяной воде.

Фото: Серафима Кузина

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