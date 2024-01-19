Столовую в главном корпусе ТПУ откроют для всех горожан

19 января 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Со следующей недели, с 24 января, столовая главного корпуса Томского политехнического университета будет открыта для всех томичей.

Как сообщает пресс-служба вуза, с этого дня там появится дополнительный вход с улицы, через который смогут проходить сторонние посетители. Внутри корпуса также будет открыт вход, но пройти через него смогут только «политехники» — работает пропускная система.

Напомним, столовая в главном корпусе ТПУ, расположенного по адресу пр. Ленина, 30, открылась в феврале прошлого года. Она находится в левом крыле на первом этаже и работает с 10 до 17 часов.

Посмотрите, как она выглядит внутри:

Фото: Пресс-служба ТПУ

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