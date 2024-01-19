Сибирь. Разморозка: Что такое карбоновый полигон и как ученые ТГУ помогают бороться с глобальными изменениями климата

19 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В последние десятилетия мы становимся свидетелями последствий ускоренного глобального изменения климата. Шторма, ураганы, плюсовая температура в декабре в Сибири – все эти не самые приятные погодные явления доставляют немалый дискомфорт людям.

В проекте «Сибирь. Разморозка» рассказываем, как ученые Томского государственного университета работают над созданием карбонового полигона в Томской области, зачем такие полигоны вообще нужны и какую роль они играют в процессах глобального изменения климата.

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