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Сибирь. Разморозка: Что такое карбоновый полигон и как ученые ТГУ помогают бороться с глобальными изменениями климата

ТГУ, Томские новости, шторм ураган интересные новости Томска климат Сибирь. Разморозка: Что такое карбоновый полигон и как ученые ТГУ помогают бороться с глобальными изменениями климата

В последние десятилетия мы становимся свидетелями последствий ускоренного глобального изменения климата. Шторма, ураганы, плюсовая температура в декабре в Сибири – все эти не самые приятные погодные явления доставляют немалый дискомфорт людям.

В проекте «Сибирь. Разморозка» рассказываем, как ученые Томского государственного университета работают над созданием карбонового полигона в Томской области, зачем такие полигоны вообще нужны и какую роль они играют в процессах глобального изменения климата.

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