В томском лицее №8 обвалился навесной потолок

Сегодня, 18 января, в томском лицее №8 на проспекте Кирова упала часть сегментов подвесного потолка. Как сообщает пресс-служба мэрии, авария произошла рано утром из-за порыва трубы холодного водоснабжения. Никто из учащихся не пострадал.

«Охранник школы до прихода сантехника попытался своими силами устранить аварию, но упал, зацепившись за элементы подвесного потолка, обрушились часть сегментов. После осмотра медиками мужчина уже вернулся на рабочее место», — говорится в сообщении.

Площадь упавшего навесного потолка составила 8 кв.м. Отмечается, что летом прошлого года в лицее завершился капитальный ремонт. В рамках гарантийных обязательств после инцидента повреждения устранил подрядчик.



Сегодня лицей будет работать в дистанционном формате. А с завтрашнего дня учебный процесс возобновится в обычном режиме.

Мэр Томска Дмитрий Махиня поручил департаменту капитального строительства разобраться в причинах аварии и в случае выявления вины подрядчика привлечь организацию к ответственности.

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