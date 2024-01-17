В Томске пройдет медиация по фотовыставке «Мемориальный музей: практика сопереживания»

В воскресенье, 21 января, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет заключительная медиация по фотовыставке «Мемориальный музей: практика сопереживания».

Как сообщают организаторы, медиация — это новый для российских музеев формат взаимодействия между экспонатами и зрителем, отличный от экскурсий:

«Медиацию проводит медиатор, человек, который содействует диалогу, но не присоединяется ни к одной из сторон. Он создает условия для того, чтобы участники процесса могли сформировать своё впечатление, благодаря наблюдению, дискуссии или совместному творчеству», — говорится в сообщении.

В роли медиатора выступит куратор экспозиции Лолита Моисцрапишвили. Вместе с посетителями она пройдёт путь от первых фотографий участников до их итоговых работ.

Мероприятие начнется в 16:00 в выставочном зале музея по адресу: пр. Ленина, 44. Вход свободный по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 16+.

Напомним, выставка «Мемориальный музей: практика сопереживания» открылась в конце декабря прошлого года и посвящена итогам экспериментальной фотолаборатории в стенах музея. На ней представлено более 80 фоторабот как профессиональных фотографов, так и любителей. Первая экскурсия-медиация по выставке состоялась 14 января.

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