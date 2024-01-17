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Томичей приглашают на святочное представление с песнями и рассказами

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В воскресенье, 21 января, в зрелищном центре «Аэлита» пройдет театрализованное представление «По следам святочных гуляний» с песнями и рассказами. Постановку представит фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек».

Как сообщают организаторы, вместе с артистами зрители перенесутся «в атмосферу Рождественского праздника и следующих за ним святок с колядками, весёлыми колядовщиками и с козой, считающейся символом достатка и плодородия».

Также «Пересек» покажет зрителям народную драму «Смерть царя Ирода» и расскажет о других популярных святочных развлечениях.

Начало мероприятия в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 78. Стоимость билетов 150 рублей (доступно по Пушкинской карте). Более подробную информацию можно узнать по ссылке.

Возрастное ограничение 18+.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» появился в 1988 году. Создатель коллектива - Марина Аржаникова, дочь известного советского композитора Владимира Лавриненко. Участники коллектива отправлялись в этнографические поездки по сёлам и деревням Томской области, собирая образцы сибирского песенного творчества. Так в репертуар «Пересека» попадали обрядовые, календарные, лирические. рекрутские песни, песни старожилов Сибири, фрагменты обрядов, бытовавших на территории Томской области, хороводы и игры. На протяжении своего существования, «Пересек» ведет просветительскую работу. Руководитель ансамбля — Лилия Завьялова.

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