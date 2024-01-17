Гравюры из Строгановской коллекции «Научки» вошли в иллюстрированный альбом по произведениям Шекспира

17 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Оксана Ведмедская, из архива НБ ТГУ

Гравюры из Строгановского собрания, хранящиеся в фонде Научной библиотеки ТГУ, вошли в новый подарочный альбом с иллюстрациями Джона и Джозайи Бойделлов по произведениям Уильяма Шекспира «Галерея Шекспира». Книгу выпустило пятигорское издательство «СНЕГ» в 2023 году. Из 101 представленных в ней старинных британских гравюр — 11 находятся в томской «Научке», сообщает пресс-служба библиотеки.

Джон Бойделл — известный английский издатель, лорд-мэр Лондона и художник-график XVIII–XIX вв, увлеченный сюжетами шекспировских пьес. В 1786 году вместе с лучшими художниками и гравёрами он приступил к работе над выпуском иллюстрированного издания драматических произведений Шекспира. Созданный ими 9-томник выходил с 1791 по 1803 год в семейном печатном доме Джона и Джозайи Бойделлов. Отдельно было выпущено роскошное собрание эстампов большого формата с сюжетами на темы шекспировских произведений.

Именно эти гравюры Джона и Джозайи Бойделлов оказались в библиотеке графа Григория Строганова, которая впоследствии была передана Научной библиотеке ТГУ. Также в новом подарочном альбоме «Галерея Шекспира» опубликованы репродукции гравюр из собраний Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Калужского музея изобразительных искусств, а также Йельского университета.

— Предложение пятигорского издательства «СНЕГ» принять участие в выпуске такого альбома поступило в Томский университет в начале 2022 года. Проект нам показался интересным: наряду с ведущими музеями мы могли представить хранящиеся у нас гравюры из коллекции печатной графики Строгановского собрания. Поэтому в переписке с директором издательства Сергеем Парамоновым мы уточнили условия участия, технические требования, затем отправили цифровые копии и описания имеющихся у нас гравюр, из которых авторы проекта отобрали нужные им 11 изображений, — рассказывает заведующий отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки, кандидат исторических наук Кирилл Конев.

По его словам, альбом «Галерея Шекспира» получился впечатляющим, а библиотека «приобрела ценный опыт взаимодействия с издательством, которое выпускает подарочные издания».

Полистать альбом можно в читальном зале гуманитарных наук Научной библиотеки ТГУ (новое здание, 4 этаж).

Графика из Строгановского собрания также отражена в каталоге «Шекспир в английской гравюре XVIII века. Из фондов Научной библиотеки Томского университета» (2012). А оригиналы гравюр в 2001 году были частью экспозиции «Мир шекспировского театра», организованной на площадке Томского областного художественного музея.

Издательство «Снег» специализируется на выпуске подарочных и редких коллекционных книг, репринтных изданий XVII-XIX веков, богато иллюстрированных и имеющих соответствующее оформление.

Фото: Оксана Ведмедская, из архива НБ ТГУ

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