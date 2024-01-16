Томичей приглашают на артист-ток о музыке с композитором Елизаветой Згирской

В четверг, 18 января, томичей приглашают в коворкинг «Формула» на артист-ток с композитором Елизаветой Згирской «Музыка — наше отечество. Композиция неизбежна». Мероприятие состоится в рамках проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск».

На встрече Елизавета расскажет о том, почему со стремительным взлётом нейросетей и искусственного интеллекта на первый план выходит личность автора, а вся его жизнь становится художественной практикой и бесконечной композицией. Также отмечается, что вместе со спикером посетители выстроят «композицию творческой жизни Елизаветы» с помощью телефонов.

Мероприятие стартует в 18.30 по адресу: пр. Ленина, 30, первый этаж (коворкинг «Формула»). Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, в 2020 году Елизавета Згирская запустила музыкальный проект про деревянные дома Томска. Девушка снимала видео со звуками зданий из списка-701, привлекая, таким образом внимание общественности к проблеме сохранения томского деревянного зодчества. Героями ее проекта стали дома на ул. Гоголя, Савиных и Советской.

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