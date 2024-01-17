Более половины расходов принятого депутатами облдумы бюджета на 2024 год придется на социальную сферу
Более половины расходов принятого депутатами облдумы бюджета на 2024 год придется на социальную сферу. Проект бюджета региона на 2024, плановый период 2025 и 2026 годов был единогласно принят депутатами Законодательной Думы Томской области во втором чтении накануне Нового года.
Бюджет на 2024 год обозначают как сбалансированный. На 2025 и 2026 годы он сформирован с профицитом в 840 млн рублей и более 1 млрд рублей соответственно. Уровень долговой нагрузки на 2024 год составляет 58%, 2025 год — 55%, 2026 год — 52%, что соответствует условиям соглашений, заключенных с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов.
Более двух третей расходов согласованного бюджета придется на социальную сферу. Более 31 млрд рублей будет направлено на образование, 14 млрд — на различные выплаты, в том числе и на увеличение фонда заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе, на медицинское оборудование для диспансеризации населения — для выявления на раннем сроке развития заболеваний. В проекте бюджета дополнительно ко второму чтению выделено 150 млн рублей на приобретение оборудования для первичного звена медпомощи.
— От этого во многом зависит диспансеризация населения. На 2024 год еще федерация добавляет на эти цели денег. У нас есть возможность вовремя пройти диспансеризацию, что серьезно снижает риски заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, — отмечает председатель облдумы Оксана Козловская.
Также депутаты дополнительно увеличили в бюджете финансирование на лекарства для льготников — на 240 млн рублей. Всего на сферу здравоохранения в 2024 году из облбюджета будет направлено 16,9 миллиарда рублей.
Почти четверть согласованного бюджета приходится на реальный сектор экономики. В проекте бюджета заложено более 4,1 млрд рублей на поддержку «инноваций и науки», 2,4 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Также из бюджета будут выделены средства на развитие беспилотной авиации, поддержку проекта межуниверситетского кампуса и реализуемых в вузах федеральных проектов — в первую очередь, передовых инженерных школ. В целом на образование планируется потратить – 31,3 миллиарда рублей, на социальную политику – 14,8 миллиарда, на культуру – 2,5 миллиарда, на спорт – 846 миллионов рублей.
Выделены деньги на продолжение реализации программы «Бюджетный дом» — 50 млн. Добавлены средства для дорожного строительства и ремонта дорог 2 и 3 категории в Томске.
Отдельно в бюджете заложены средства на решение транспортных проблем северных районов региона. В частности, планируется осуществить капремонт мостовых переходов на автодороге, которая связывает село Александровское и Стрежевой с Нижневартовском. Также заложены расходы на возведение Северо-Сибирской железной дороги, проект «Палеозой», увеличение финансирования затрат авиаперевозчиков на маршруте Стрежевой-Томск и другие проекты.
При формировании итогового варианта бюджета были учтены 114 из 185 поступивших от депутатов предложений.
Напомним, на 2024 год Томская область получила ежегодную дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 9,7 млрд рублей из федерального бюджета. Ее рост по сравнению с 2023 годом составит максимально допустимую величину в 30%.
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