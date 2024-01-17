Более половины расходов принятого депутатами облдумы бюджета на 2024 год придется на социальную сферу

Томский Обзор / Фото: 17 января 2024 // Фото: duma.tomsk.ru

Более половины расходов принятого депутатами облдумы бюджета на 2024 год придется на социальную сферу. Проект бюджета региона на 2024, плановый период 2025 и 2026 годов был единогласно принят депутатами Законодательной Думы Томской области во втором чтении накануне Нового года.

Бюджет на 2024 год обозначают как сбалансированный. На 2025 и 2026 годы он сформирован с профицитом в 840 млн рублей и более 1 млрд рублей соответственно. Уровень долговой нагрузки на 2024 год составляет 58%, 2025 год — 55%, 2026 год — 52%, что соответствует условиям соглашений, заключенных с Минфином России по реструктуризации бюджетных кредитов.

Более двух третей расходов согласованного бюджета придется на социальную сферу. Более 31 млрд рублей будет направлено на образование, 14 млрд — на различные выплаты, в том числе и на увеличение фонда заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе, на медицинское оборудование для диспансеризации населения — для выявления на раннем сроке развития заболеваний. В проекте бюджета дополнительно ко второму чтению выделено 150 млн рублей на приобретение оборудования для первичного звена медпомощи.

— От этого во многом зависит диспансеризация населения. На 2024 год еще федерация добавляет на эти цели денег. У нас есть возможность вовремя пройти диспансеризацию, что серьезно снижает риски заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, — отмечает председатель облдумы Оксана Козловская.

Также депутаты дополнительно увеличили в бюджете финансирование на лекарства для льготников — на 240 млн рублей. Всего на сферу здравоохранения в 2024 году из облбюджета будет направлено 16,9 миллиарда рублей.

Почти четверть согласованного бюджета приходится на реальный сектор экономики. В проекте бюджета заложено более 4,1 млрд рублей на поддержку «инноваций и науки», 2,4 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Также из бюджета будут выделены средства на развитие беспилотной авиации, поддержку проекта межуниверситетского кампуса и реализуемых в вузах федеральных проектов — в первую очередь, передовых инженерных школ. В целом на образование планируется потратить – 31,3 миллиарда рублей, на социальную политику – 14,8 миллиарда, на культуру – 2,5 миллиарда, на спорт – 846 миллионов рублей.

Выделены деньги на продолжение реализации программы «Бюджетный дом» — 50 млн. Добавлены средства для дорожного строительства и ремонта дорог 2 и 3 категории в Томске.

Отдельно в бюджете заложены средства на решение транспортных проблем северных районов региона. В частности, планируется осуществить капремонт мостовых переходов на автодороге, которая связывает село Александровское и Стрежевой с Нижневартовском. Также заложены расходы на возведение Северо-Сибирской железной дороги, проект «Палеозой», увеличение финансирования затрат авиаперевозчиков на маршруте Стрежевой-Томск и другие проекты.

При формировании итогового варианта бюджета были учтены 114 из 185 поступивших от депутатов предложений.

Напомним, на 2024 год Томская область получила ежегодную дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 9,7 млрд рублей из федерального бюджета. Ее рост по сравнению с 2023 годом составит максимально допустимую величину в 30%.

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