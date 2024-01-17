Молодые ветеринары из сел Томской области смогут получить выплаты в 500 тысяч рублей

С 2024 года молодые ветеринары Томской области, работающие в сельской местности, смогут получить денежную выплату в размере 500 тысяч рублей. Соответствующие поправки в областной закон «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Томской области» приняли депутаты областной думы.

— На селе без ветеринаров достаточно сложно, поэтому и принято решение поддержать молодых специалистов финансово, предоставить им социальную поддержку, чтобы они приезжали работать в районы, — отметил председатель комитета облдумы по экономической политике Виктор Власов.

Согласно изменениям, для получения единовременной выплаты специалист должен быть не старше 35 лет, иметь высшее или среднее ветеринарное образование и отработать не больше двух лет со дня заключения трудового договора с учреждением Государственной ветеринарной службы Томской области до даты подачи заявления на выплату. Кроме этого, после получения поддержки заявитель обязан отработать в госветучреждении не менее пяти лет.

Единовременная денежная выплата предоставляется Департаментом ветеринарии Томской области. Подробную информацию о порядке ее получения можно узнать по телефону: (3822) 900 272 или на официальном сайте ведомства.

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