Сибирь стала одним из самых популярных мест для спонтанных поездок в новогодние выходные

17 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В январские выходные Сибирский федеральный округ стал одним из самых популярных мест для спонтанных поездок. Об этом сообщают специалисты «Яндекс. Путешествий», проанализировав данные по поиску бронирований отелей и авиабилетов в период с 29 декабря по 8 января.

Согласно их результатам, лидером в прошедшие праздничные дни среди мест для отдыха стал Дальневосточный федеральный округ — доля спонтанных поездок туда с горизонтом планирования в несколько дней составила 45%. Второе место разделили Сибирь и Урал — в этих регионах показатель составил 40%.

Дальневосточный федеральный округ — 45%

Сибирский федеральный округ — 40%

Уральский федеральный округ — 40%

Приволжский федеральный округ — 34%

Северо-Западный федеральный округ — 34%

Центральный федеральный округ — 34%

Южный федеральный округ — 33%

Северо-Кавказский федеральный округ — 29%

Как отмечают специалисты, в Сибири туристы в среднем отдыхали не больше двух дней, а жилье бронировали всего за 2 дня до поездки. Средняя цена за ночь в местном отеле в этот период составляла 5300 рублей.

«Многие люди могут легче принимать решение о спонтанной поездке в новогодние каникулы из-за того, что они уже находятся в отпуске или на выходных. Дополнительным стимулом для тех, кто решился на короткую поездку во время январских выходных, могли стать специальные новогодние предложения и акции, а значит доступная возможность побывать в популярных всесезонных локациях», — говорится в сообщении.

Самые спонтанные поездки были в Челябинск — билеты туда покупались меньше, чем за 2 дня до вылета. Наиболее запланированными у россиян были путешествия в Махачкалу — за 4 дня до вылета.

В среднем продолжительность таких мини-поездок составила 3 дня. По времени дольше всех туристы оставались во Владикавказе — там они проводили 5 дней, меньше всего — в Нижнем Новгороде, россияне приезжали туда не более, чем на два дня.

Эксперты также отметили общий рост спонтанных путешествий. В частности, доля таких поездок на Новый Год в страны ближнего зарубежья выросла на 92% год к году, а в страны дальнего зарубежья — на 14%.

«Планируя поездки за границу, россияне выбирали страны с более мягким климатом: лидируют Беларусь, Абхазия, Турция, Армения и Узбекистан. Среди них самая доступная средняя стоимость ночи была у абхазских отелей — 5300 рублей, тогда как средняя стоимость ночи у турецких отелей составила 9900 рублей», — добавляют эксперты.

При этом большинство россиян в новогодние каникулы отдали предпочтение внутреннему туризму — более 87% пользователей выбирали путешествия по России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».