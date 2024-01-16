В Томской области утвердили места для Крещенских купаний в 2024 году

16 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Традиционно 19 января в Томской области пройдут Крещенские купания. В этом году будет открыто 14 купелей и иорданей, в которых смогут окунуться желающие.

Как сообщает Томская епархия, в городе, как и в прошлом году иордань будет организована на правом берегу реки Томи, рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля. Купания начнутся после освящения воды митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом с 12.00 до 21.00.

Рядом с местом для купания установят походную часовню, палатки для переодевания, точки общепита, а накануне праздника расчистят площадку под парковку для нескольких сотен машин.

За городом купания пройдут на озере Щучьем в микрорайоне Северный парк с 12.00 до 20.00 и на реке Ушайка в селе Корнилово с 14.00 до 22.00.

В Первомайском районе купания будут организованы в двух местах — на озере в поселке Беляй — с 12.00 до 20.00 и в деревне Туендат с 14.00 до 20.00.

В Тегульдетском районе окунуться в иордань можно будет в районном центре с 10.00 до 20.00 и в поселке Берегаево на реке Чулым с 12.00 до 20.00. На этой же реке будет обустроена купель в селе Зырянское с 12.00 до 20.00.

В Асиновском районе в этом году оборудуют для купания 4 иордани: на озере в селе Победа — с 12.00 до 20.00; на территории храма в селе Ново-Кусково — с 10.00 до 20.00; на реке Латат в селе Мало-Жирово — с 13.00 до 20.00 и на реке Кужербак в селе Новониколаевка — с 11.30 до 20.00.

В Кожевниковском районе купания пройдут в деревне Терсалгай на реке Бакса. Купель будет открыта с 14.00 до в 20.00.

В Шегарском районе приход храма иконы Божией Матери «Смоленская-Одигитрия» в селе Мельниково организует крещенские купания на озере Лебяжье с 14.00 до 20.00.

Отмечается, что возле всех областных купелей и иорданей будут дежурить медики, сотрудники МЧС, волонтеры и народные дружинники.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».