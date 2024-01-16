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В Томске пройдет «морозный» спектакль по пьесе Евгения Гришковца

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В четверг, 18 января, в томском зрелищном центре «Аэлита» состоится премьера спектакля «Зима» по пьесе российского драматурга Евгения Гришковца. Постановку представят актеры Северского театра для детей и юношества во главе с режиссером Олегом Матэрн.

Морозный спектакль расскажет о двух замерзающих в лесу молодых солдатах, отправленных на задание. В последнюю ночь их жизни они предадутся воспоминаниям из детства, поделятся друг с другим своими переживаниями, фантазиями и ребяческими обидами. Это поможет героям понять себя, осознать прожитую жизнь и посмотреть в лицо страхам.

Спектакль-размышление пройдет по адресу пр. Ленина, 78. Начало в 19:00. Билеты можно приобрести в кассе театра, в том числе, по Пушкинской карте.

Евгений Гришковец — российский драматург, театральный режиссер, киноактер и писатель. Он является обладателем премии «Антибукер», двух премий «Золотая маска», национальной премии «Триумф», награжден медалью «Символ науки» в номинации «Символ науки — человек искусства».

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