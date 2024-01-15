Полицейские задержали томича, оборудовавшего оранжерею для конопли в гараже

15 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томские полицейские задержали неоднократно судимого местного жителям, оборудовавшего в гараже оранжерею для выращивания конопли.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, дома у ранее не судимого 40-летнего томича стражи порядка нашли семена наркотического растения, а также две полимерные ёмкости, наполненные марихуаной общей массой более 360 граммов. В автомобиле подозреваемого сыщики нашли ещё 6 свёртков с аналогичным запрещенным ведеством.

В гараже у мужчины полицейские обнаружили своеобразную оранжерею, где он выращивал в горшках 32 куста конопли. Помещение было оборудовано специальным освещением, а также системой вентиляции и увлажнения. Полицейские выяснили, что подозреваемый изготавливал из каннабиса марихуану, которую затем продавал знакомым.

Полицейские изъяли наркосодержащие растения и все приспособления, при помощи которых они выращивались.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.231 и ч.1 статьи 228.1 УК РФ. Культиватор заключен под стражу.

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