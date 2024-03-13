В Томске открылось новое креативное пространство для квизов, чаепитий и арт-свиданий

13 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Креативное антикварное пространство «Венский стул» открылось в центре Томска. Оно задумано как площадка для арт-свиданий, лекций, квестов и квизов, чаепитий и празднования дней рождения.

«Венский стул» наполнен раритетными предметами обихода и гардероба, техникой и кухонной утварью.

— Идея возникла еще в доковидные времена, когда мы с подругой делали арт-мероприятия в различных кафе города. Коллекционированием занимаюсь давно, знакома с многими антикварами и коллекционерами в нашем городе. Кое-кто из них высказал идею о создании места, где можно послушать лекции, а главное, совершить сделку в закрытой обстановке. После ковида многие высказывали желание вновь приходить на арт-ужины и мастер-классы. Все как-то слилось в едином потоке. Мы рискнули и открыли вдвоем наше пространство, — рассказали «Томскому Обзору» представители «Венского стула».

Они также уточнили, что основу для наполнения пространства составили вещи из коллекций его создателей.

— Сейчас антикварные и винтажные артефакты живут своей насыщенной жизнью. Одни уходят, другие мы покупаем для антуража и мероприятий, — уточнили в «Венском стуле».

Пространство вместимостью 40 человек располагается в здании по пер. 1905 года, 18.

Фото: Серафима Кузина

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