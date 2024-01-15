Бригада Томского филиала ССК стала победителем в рамках Дня безопасности АО «Томскнефть» ВНК

15 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Сибирская Сервисная Компания

Ежегодно в компании АО «Томскнефть» ВНК проходят мероприятия под названием «Единый день безопасности». Направлены они на повышение уровня безопасности при выполнении работ на производственных объектах. В этот раз была особенно важная и актуальная для нефтяной промышленности тема — «Предупреждение и борьба с ГНВП (газонефтеводопроявление)».

Всего на месторождениях Томской и Тюменской областей провели 35 учебно-тренировочных занятий по определенным сценариям, в которых приняли участие 9 подрядных организаций. Бригада Томского филиала ССК стала победителем.

«Каждое учебно-тренировочное занятие оценивалось по ряду критериев, охватывающих качество и быстроту распознавания признаков газонефтеводопроявления, правильность и безопасность действий при герметизации устья скважины, грамотность при фиксировании технологических параметров на устье скважины, а также умение инженерно-технических работников правильно применить их для дальнейших расчетов глушения, — рассказал начальник управления СБ и РС АО „Томскнефть“ ВНК Павел Суворков. — Стоит отметить результаты Томского филиала АО „ССК“. Благодаря слаженным действиям буровой вахты, активной лидерской позиции бурильщика, грамотным действиям инженерно-технических работников им удалось показать наилучший результат среди бригад бурения и ЗБС. Хочется поблагодарить коллектив буровой бригады Александра Николаевича Шевякова за достигнутый уровень профессионализма, пожелать им безаварийной, безопасной работы и достижения высоких производственных показателей».

«Томский филиал АО „ССК“ с марта 2023 года приступил к выполнению работ по строительству скважин на Герасимовском месторождении АО „Томскнефть“ ВНК. С первых дней строительства скважин была налажена слаженная работа как специалистов заказчика, так и сотрудников нашей компании. Это определенно дает свой положительный эффект в сокращении сроков строительства скважин и минимизации непроизводительного времени, — поделился директор Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Результатом такой командной работы стал высокий показатель при проведении мероприятия „Единый день безопасности“. По его итогам бригада под руководством мастера бурения Шевякова А.Н. Томского филиала заняла первое место. Отдельно хочу отметить грамотную работу с бригадами бурения заместителя директора по бурению Гвоздарева Д.В., начальника службы буровых работ Потапова А.П. и руководителей проекта Кремнева В.В. и Жданова Д.А. Уверен, что и в дальнейшей работе команда Томского филиала будет занимать лидирующие позиции в рейтингах АО „Томскнефть“ ВНК и других заказчиков».

Сибирская Сервисная Компания

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