Завтра томичей ждут снег и метели

13 января 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра днем, 14 января, и ночью 15 января в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску и области сильный снег, метели, снежные заносы, ветер до 27 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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