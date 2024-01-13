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Завтра томичей ждут снег и метели

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Завтра днем, 14 января, и ночью 15 января в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По Томску и области сильный снег, метели, снежные заносы, ветер до 27 м/с. На дорогах местами гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.

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